Município de Portimão deu as boas-vindas aos pilotos do MotoGP

'Capital' do MotoGP nos próximos dias, primeiro com os dois dias de testes de pré-temporada (este sábado e domingo) e depois com o arranque do Mundial (entre 24 e 26), Portimão acolheu esta sexta-feira alguns dos craques do campeonato, com uma receção na Câmara Municipal na qual esteve presente a própria Isilda Gomes, a presidente da CM de Portimão, tal como o CEO do Autódromo Internacional do Algarve (AIA).Na sua intervenção, a autarca salientou a visibilidade internacional e o impacto económico do GP de Portugal para a região, deixando votos de sucesso para todos os pilotos, mas com uma especial menção para "o nosso Miguel Oliveira, que bem merece repetir o triunfo de 2020, mas desta vez com o público a encher as bancadas."Por parte do AIA, Paulo Pinheiro lembrou que esta será a "primeira vez em 18 anos, que o Mundial começa fora do Qatar", considerando que este é "o maior evento desportivo pago em Portugal, prevendo-se cerca de 180 mil pessoas entre os dias 24 e 26 de março, o que vai esgotar a capacidade hoteleira da zona, fruto da teimosia comungada entre os responsáveis pelo autódromo e a autarquia local."Já Miguel Oliveira, que nesta cerimónia esteve acompanhado pelo seu colega de equipa Raul Fernandez, expressou a vontade de voltar a ganhar, realçando que "a cidade e o circuito de Portimão têm um lugar muito especial no meu coração e, por isso, podem contar com todo o meu empenho na corrida do dia 26, ajustando as expetativas àquilo que será possível, tanto mais que irei correr com uma mota nova."