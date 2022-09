Nova equipa de Miguel Oliveira perde patrocinador principal para 2023

Equipa que na próxima temporada será a nova casa de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP, a RNF Racing recebeu esta terça-feira uma novidade pouco esperada, com o anúncio de que a WithU, a principal patrocinadora, tomou a decisão de terminar a ligação no final da presente época. A revelação foi feita por Matteo Ballarin, o dono da empresa italiana, numa entrevista na qual explicou as razões que levam a este corte de relações com a equipa liderada pelo malaio Razlan Razali. Em suma, a vontade dos italianos passa por apostar mais forte na equipa de voleibol WithU Verona (o antigo Verona Volley), deixando de lado o MotoGP."A situação atual do mercado não nos dá visibilidade. Queremos reforçar o voleibol, seguir em frente, porque estamos muito envolvidos e sentimo-nos protagonistas. Ainda assim, isso não significa um aumento do valor de patrocínio na equipa. Mas, sim, quanto ao MotoGP, já chega. Estamos a enfrentar uma dupla crise. A Europe Energy Spa, a minha outra empresa, pediu um acordo. A WithU é uma marca diferente, mas temos uma forte ligação. De momento é importante fazer-nos notar, caso contrário as pessoas não saberão que existimos. Os italianos não sabem que têm alternativas à Enel ou à Agsm. Temos de nos dar a conhecer", declarou Ballarin, ao jornal 'L'Arena'.Resta agora saber de que forma tanto Razlan Razali como a Aprilia encontrarão suporte financeiro para alinhar na próxima temporada. Para o malaio, refira-se, é uma espécie de 'deja vu', já que na temporada 2021 ficou sem aquele que era, à altura, o naming partner, no caso a Petronas.