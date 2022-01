Nova máquina de Miguel Oliveira apresentada na próxima semana

Com o arranque do Mundial de MotoGP à distância de mês e meio, a KTM vai apresentar na próxima semana as novas cores das suas duas equipas da categoria rainha do campeonato de velocidade. A cerimónia, marcada para as 9 horas de quinta-feira, contará com a presença do pilotos da equipa austríaca, com especial destaque para o Miguel Oliveira. Além do piloto luso, presentes na apresentação da nova KTM RC16 estarão igualmente Brad Binder e os 'rookies' Remy Gardner e Raul Fernandez.Este será o primeiro passo rumo à nova temporada, que arrancará a 6 de março, no Qatar. Antes, a 5 de fevereiro, serão realizados os primeiros testes oficiais da época, em Sepang, na Malásia.