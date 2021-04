O inusitado problema de Enea Bastianini no GP de Doha: «O cabelo entrou-me nos olhos...»

Enea Bastianini estreou-se no MotoGP com um 10.º lugar na primeira corrida do ano e no último domingo foi 11.º, depois de sair do 19.º lugar da grelha. Mas o piloto da Avintia - que pilota uma Ducati - admitiu que podia ter ido mais além no GP de Doha, não fosse os problemas de visão que sofreu por causa do... cabelo!





"Estou satisfeito porque depois de algumas voltas consegui subir e fiquei a 1,5 segundos do primeiro. Comecei bem", admitiu o piloto italiano, de 23 anos, campeão do Mundo de Moto2."Houve uma volta em que até fui mais rápido do que os pilotos da frente. Mas infelizmente nas últimas voltas o cabelo entrou-me nos olhos e, com o suor, já não conseguia ver nada. Perdi a concentração e não consegui ultrapassar aqueles três ou quatro pilotos que seguiam à minha frente", reconheceu Bastianini, visivelmente desiludido, em declarações reproduzidas pelo 'autosport.com'.