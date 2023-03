Os milhões que Marc Marquéz fatura: ninguém ganha mais do que o espanhol no MotoGP

Marc Márquez pode não ganhar um Grande Prémio há mais de ano e meio - o último a 24 de outubro 2021, na Emilia Romagna -, mas isso não parece abalar o estatuto que o espanhol da Honda tem no paddock do MotoGP. Pelo menos do ponto de vista financeiro, já que, apesar desse longo jejum de triunfos, provocado também pelos problemas físicos que enfrentou, continua a ser o piloto mais bem pago do Mundial. De longe!Segundo dados apresentados pelo canal espanhol Cuatro, o piloto natural de Cervera tem um contrato com a Honda que lhe garante anualmente 12,5 milhões de euros e que é válido por mais duas temporadas. A esse valor acresce ainda cerca de 570 mil euros por cada corrida disputada, tendo ainda prometido um bónus de 1,4 milhões de euros caso seja campeão mundial. Na prática, se este ano disputar todas as provas do Mundial (21), Márquez levará para casa pelo menos 24,4 milhões de euros (12,5M€ de salário e 11,9M€ de bónus por cada corrida).Além destes milhões, o piloto espanhol fatura ainda bastante do ponto de vista publicitário através dos contratos que tem com a Red Bull, Estrella Galicia, Alianz e Tissot, marcas das quais é uma das principais caras publicitárias.Um encaixe financeiro impressionante, que permite a Marc Márquez viver com um certo luxo, como se comprova pela incrível mansão que adquiriu em Madrid há uns anos, no valor de 10 milhões de euros. Além disso, tem também uma coleção de carros capaz de fazer inveja a muitos colecionadores, maioritariamente composta por BMWs, que foi 'colecionando' por cada um dos títulos de campeão que conquistou: M6 Coupé (2013), M4 Coupé (2014), M6 Convertible (2015), M2 Coupé (2016), M4 CS (2017), M3 CS (2018) e o X4 M (2019). Por fim, outra coleção incrível é a de relógios, com pelo menos 61 relógios da Tissot, a marca que o patrocina.Ao todo, segundo as contas da Cuatro, Márquez tem uma fortuna avaliada em 80 milhões de euros.Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia venceram os dois últimos Mundiais, mas mesmo assim estão a anos-luz dos milhões faturados por Marc Márquez. Ambos têm contratos em vigor com Yamaha e Ducati, respetivamente, que lhes rendem aproximadamente 4,66 milhões de euros por temporada.Maverick Viñales ganha 3,7M€, cerca de 1 milhão acima daquilo que aufere Aleix Espargaró, o seu colega de equipa. E já que falamos em companheiros de boxe, Joan Mir tem um salário de 2,8M€/época.Quanto a Miguel Oliveira, segundo as contas apresentadas pela imprensa especializada, tem um vencimento anual com a CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team de 700 mil euros.