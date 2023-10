Pedro Acosta promovido à MotoGP com a GasGas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Pedro Acosta, campeão do mundo de Moto3 em 2021 e atual líder do Mundial Moto2, vai ser piloto da GasGas Tech3 (equipa satélite da KTM) no MotoGP em 2024, anunciou esta sexta-feira a marca austríaca.

Acosta era um dos nomes mais cobiçados do paddock e junta-se, no próximo ano, ao também espanhol Augusto Fernandez.

Para abrir vaga para o piloto de 19 anos, a KTM coloca Pol Espargaró como piloto de testes e de reserva.

"Tínhamos uma decisão importante e difícil de tomar para a nossa equipa GasGas para 2024. O Augusto teve uns primeiros passos impressionantes em MotoGP e estamos convencidos de que tem a rapidez e a inteligência para continuar a progredir", começou por dizer o alemão Pit Beirer, diretor desportivo da KTM.

Já sobre Pedro Acosta, Beirer sublinha que é "um talento especial que já ganhou tanto pelo que 2024 será para ele aprender e dar o próximo passo para se juntar aos melhores do MotoGP".

Pedro Acosta começou a sua carreira mundialista em 2020, vencendo a Red Bull Rookies Cup, uma categoria de iniciação patrocinada pela marca de bebidas energéticas.

Em 2021, primeiro ano em Moto3, sagrou-se campeão, subindo à categoria de Moto2 no ano seguinte, tornando-se, também, no mais novo piloto de sempre a vencer uma corrida desta classe.

Conquistou o título de rookie [estreante] do ano e, este ano, lidera com 50 pontos de vantagem para o segundo classificado.