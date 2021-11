Pedro Acosta sagra-se campeão do Mundo no Algarve: «Fiz a última volta a chorar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Acosta fez umaeste domingo no Algarve e garantiu o título Mundial de Moto3 em ano de estreia na categoria. No final, o jovem piloto espanhol, de 17 anos, nem conseguia falar."Acho que não consigo dizer nada, fiz a última volta a chorar. Só posso agradecer à equipa, à KTM, à Red Bull, que no início da época acreditaram em mim. Só posso dizer obrigado a todos os que acreditaram em mim. Obrigado à minha família, aos outros pilotos...", disse Acosta.