Petrucci compreende aposta da KTM em Miguel Oliveira: «Fez por merecer»

Quando a meio do ano passado a KTM anunciou o seu elenco para a nova temporada, muitos ficaram surpreendidos com as escolhas dos austríacos. Não tanto pela subida de Miguel Oliveira à equipa principal, mas essencialmente pelo facto de ao lado do português se manter Brad Binder, 'forçando' o italiano Danilo Petrucci, com nove épocas de campeonato, a vestir as cores da equipa satélite, a Tech 3. Mas a verdade é que o próprio italiano assume ter entendido a opção e até a esperava, conforme revelou ao portal GP One.





"Muitas pessoas ficaram surpreendidas por não ter ido para a equipa de fábrica da KTM, mas já sabia disso na verdade. Estava à espera e não foi um problema para mim. Só pedi que me dessem uma moto como a de fábrica. De resto, não me importa estar na Tech 3, bem pelo contrário. O Hervé é uma pessoa que respeito e que me recebeu muito bem no MotoGP quando não era ninguém. Sempre foi simpático comigo e todos falam bem da sua equipa. Mal posso esperar por trabalhar lá", declarou o italiano.Petrucci assume que Miguel Oliveira e Brad Binder estarão com mais pressão em cima de si por estarem na posição onde estão, mas considera que o facto de ambos serem as apostas principais é algo merecido. "Os pilotos da equipa de fábrica têm mais pressão, porque têm de ganhar. Não se podem arriscar a ser batidos pelos da equipa satélite. Por um lado tens mais pressão, mas por outro tens também o apoio total da marca. Mas já imaginava que seria assim, porque o Oliveira fez por merecer, mostrou-o amplamente durante o ano de 2020. E o Brad é também muito rápido. Ganhou ao terceiro Grande Prémio. Na minha opinião o que eles fizeram foi correto, agora só tenho de ser tanto ou mais rápido do que os pilotos da equipa de fábrica", apontou o italiano.