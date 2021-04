Petrucci não se adapta à KTM: «É muito pequena para mim, quase parece que sou um piloto de Moto3»

Apenas superado por Valentino Rossi e Stefan Bradl no que à veterania no MotoGP diz respeito, Danilo Petrucci é o piloto mais velho e experimentado de toda a estrutura da KTM, mas a verdade é que as duas primeiras rondas do Mundial foram tudo menos positivas para o italiano, que chegava vindo de um Ducati onde tinha assinado bons resultados. Um abandono na ronda de abertura e depois um 19.º posto, ambos em Losail, mostraram que o italiano ainda tem um longo caminho pela frente pela KTM e, ao que parece, um dos problemas é... a dimensão da moto.





"Todos me passavam em reta porque eu sou demasiado lento e esse é um problema. Ainda que seja mais rápido que os da frente, perdia muito na aceleração e isso obrigava-me a forçar na travagem para me aproximar. Isso levou-me a entrar em muitas curvas demasiado rápido e os pneus sobreaqueceram logo à terceira volta. Perdi três décimas em relação às outras KTM na reta. Provavelmente devido ao meu tamanho, tivemos de fazer uma configuração demasiado extrema. Infelizmente esta RC16 é muito pequena para mim. Vi algumas fotos e quase parece que sou um piloto de Moto3. Também me custou manter-me na roda e isso é um grande problema em corrida, especialmente se há uma reta longa como em Losail", declarou o italiano, que pesa 80 quilos para os seus 1,81 metros.A título de curiosidade, Iker Lecuona mede 1,79 metros e pesa 70 kg, Brad Binder tem 1,70 metros e 63 kg e Miguel Oliveira mede os mesmos 1,70, mas pesa 64 kg.