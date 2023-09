Pilotos irritados com repetições da queda de Bagnaia: «Não sabes se partiu um braço ou duas pernas»

O tema não é novo, mas os recentes graves acidentes que aconteceram no MotoGP (nomeadamente a queda de Pecco Bagnaia na Catalunha) voltaram a trazê-lo à ordem do dia. Deve ou não a transmissão das provas do campeonato exibir as quedas que são sofridas pelos pilotos, mesmo que estes sejam dados como em "ok" após verificação médica? A opinião dos pilotos é praticamente unânime e esta quinta-feira, antes do Grande Prémio de São Marino, três deles deixaram-na bem clara em declarações ao Motorsport.com.





Um dos mais críticos foi Pol Espargaro, piloto espanhol que começou o ano com uma violentíssima queda no Grande Prémio de Portugal, que o afastou das pistas por largos meses. Na opinião do piloto da GAS GAS, algo tem de mudar nesse aspeto."Não é correto. Estou mesmo irritado com isso e é um dos tópicos que quero falar com a Comissão de Segurança, porque eu já vivi aquilo. Mostrar o acidente é mau, especialmente quando não sabíamos como estava o Pecco. Mas mostrar a família... Eu não mostro a minha família nas redes sociais. Detesto, porque tento protegê-los deste mundo. Sou eu quem leva com todas as críticas, lesões e o que seja disto. Mas não aceito que a minha família seja focada na televisão e que as pessoas possam vê-los. Uma das coisas que mais custou à minha mulher foi o facto de ter sido filmada em frente ao hospital enquanto esperava por novidades minhas. No caso do Pecco, eles dizem que ele estava bem. Mas no caso, eu estava todo f..., estava mesmo mal! E a minha mulher já estava a sofrer imenso, para mais metê-la na televisão, com todas aquelas câmaras, é muito mau. É algo que tem de mudar radicalmente", apontou Pol Espargaro.Idêntica opinião tem Fabio Quartararo, que considera "inaceitável" que sejam exibidas repetições das quedas, durante e depois."Podes mostrar uma vez, mas tens de pensar que há mais 20 pilotos que têm de recomeçar a corrida e isso pode acontecer-te a ti. Por isso, mentalmente é difícil quando vês uma grande queda. No final, o piloto está bem, mas podia ter sido bem pior. Sabemos quando colocam a indicação de 'piloto OK', mas não sabes se partiu um braço ou duas pernas. Por isso, para mim é mostrar apenas uma vez. Vê-lo em repetição antes da nossa corrida não foi bom".Já Marc Márquez, apesar de assumir ser difícil para os pilotos, admite entender o lado de espectáculo do campeonato em mostrar estes momentos."É verdade que para nós pilotos é muito difícil ver aquela queda vezes sem conta, especialmente quando temos de sair de novo. O Pecco estava bem. A Dorna tinha a informação vinda da ambulância. Faz parte do espectáculo. Eu desliguei a televisão e foquei-me no meu trabalho, mas é verdade é que se fores ver qual dos vídeos teve mais visualizações, entre os melhores momentos e a queda, foi a queda quem ficou à frente. Se as pessoas querem ver isso, quem produz a emissão tem de mostrá-lo. Mas para nós é difícil. Quando revi a corrida passei esse momento à frente, porque como piloto não queria ver. Se são 19 [repetições], é suficiente. Cinco são suficientes, ou até menos. Se são 19, diria que é demasiado".