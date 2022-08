Pilotos satisfeitos por começar Mundial de 2023 em Portimão: «Uma pista tão diferente das outras»

O anúncio de que o arranque da temporada de MotoGP em 2023 será em Portimão deixou a generalidade dos pilotos do campeonato satisfeito. Em declarações esta quinta-feira, à margem da antevisão do Grande Prémio da Grã-Bretanha, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Brad Binder e Aleix Espargaró mostraram-se agradados pela mudança de palco da corrida de estreia do campeonato, ainda que este último tenha assumido que sentirá falta do arranque no Qatar."É uma corrida que o aprecio. Ganhei duas vezes lá, é uma pista que adoro. Vamos ver como será em março, como será a temperatura. Mas é uma das minhas pistas preferidas. Por isso é bom começar onde gosto", confessou Quartararo, o líder do Mundial, que venceu em abril no traçado algarvio com grande autoridade.Já Pecco Bagnaia, apesar de ter sido apenas 8.º este ano, assume ter boas memórias da montanha russa algarvia. "Estou feliz. É uma pista que gosto. É bom começar em Portimão. Ganhei no ano passado e fiz pódio na outra corrida lá. É uma pista da qual gosto, um lugar que gosto. Fico sempre feliz por ir lá, porque é das pistas que mais gosto".Brad Binder também assume gostar do traçado luso. "É uma pista da qual gosto bastante, divirto-me muito ao correr lá. É uma das minhas pistas preferidas, é tão diferente das outras, é entusiasmante começar lá. Vai ser estranho não começar com luz artificial, mas será bom. As condições serão diferentes, viremos do inverno. Mas onde começamos não importa, só temos de lá ir e fazer o nosso melhor".Já Aleix Espargaró também elogia Portimão, mas confessa que gostava de começar no Qatar. "É um sítio do qual gosto. Acabei no pódio este ano lá. O Qatar era bastante icónico, por ser durante a noite. Gostava do Qatar, mas claro que vou gostar também de Portimão".Por fim, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi mostraram-se também agradados com a novidade, ainda que não tanto pelo circuito, mas pelo facto de poupar os pilotos a viagens até ao Qatar e ao potencial jet lag.