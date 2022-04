Pilotos satisfeitos por voltar a Portimão: «É uma lufada de ar fresco pilotar aqui»

O Autódromo Internacional do Algarve receberá este fim de semana apenas pela quarta vez os craques do MotoGP, mas a verdade é que todos eles já parecem conquistados pelo traçado de Portimão. Esta quinta-feira, na habitual conferência de imprensa, os elogios ao circuito luso foram a nota dominante, com Jack Miller a falar mesmo numa pista que serve como uma "lufada de ar fresco"."É tão diferente em relação às outras pistas do calendário e é isso que torna tudo tão agradável. Temos de negociar a subida, a elevação, as curvas com inclinação para dentro, para fora. Enfrentamos um pouco de tudo e é definitivamente uma lufada de ar fresco. Atualmente as pistas são todas desenhadas de forma muito similar, por isso é bom ter algo fora do normal. Temos um registo aqui e espero que possamos encontrar alguma da velocidade que tivemos há um ano", desejou o australiano da Ducati, que em Portugal foi 2.º em 2020 e 3.º na segunda passagem em 2021.Já Marc Márquez assume "ser bom voltar a Portimão um ano depois", agora para uma prova na qual entrará sem expectativas, tal como no COTA. "Terei a mesma abordagem aqui em Portimão, mas no meu ADN está forçar, o ataque. Foi isso que fiz em Austin e que farei aqui se me sentir bem. Gosto do desenho [do circuito], as subidas, as descidas, os ressaltos, as curvas diferentes, curvas estranhas. No último anos tivemos dificuldades para entender, mas também com a inclinação de algumas curvas. Lembro-me que no ano passado falei com o Miguel Oliveira na conferência de imprensa prévia e ele disse-me que temos de entrar no ritmo da pista. É verdade. Se encontras o ritmo, tudo se torna mais fácil. Mas se entrares em luta com a moto, então tudo se tornará mais e mais difícil".Campeão em título, Fabio Quartararo tem um registo de altos e baixos em Portimão (14.º, 1.º e desistência), por isso encara este retorno ao nosso país com alguma incerteza. Até por causa da meteorologia. "Aqui será 50-50 para nós... Mas Jérez e Le Mans serão pistas importantes para nós. Não podemos cometer erros. Se queremos lutar pelo título, não podemos cometer erros. Nestas pists temos de conseguir pódios ou será muito difícil chegar ao final do ano numa boa posição. O meu plano aqui é forçar ao máximo para me qualificar na melhor posição possível. Não tenho um plano melhor do que este".Quem parece gostar do traçado algarvio é também o italiano Luca Marini, que foi 12.º nas duas visitas do ano passado. "A pista de Portimão é uma das minhas favoritas. No ano passado tive uma boa corrida aqui no primeiro fim de semana de abril e o objetivo é conseguir encontrar logo o 'feeling' certo para estruturar bem o trabalho durante o fim de semana".