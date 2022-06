Pit Beirer: «Miguel Oliveira não tem de pagar pela sua liberdade...»

O Mundial de MotoGP vai para um período de pausa até agosto, mas as próximas semanas prometem, mesmo assim, ser agitadas em novidades relativas ao campeonato. Muito por culpa das incógnitas que ainda há no 'paddock' de 2023, com Miguel Oliveira a ser um dos nomes mais destacados entre os que ainda não têm a sua situação resolvida.À 'Speedweek', quando questionado sobre a situação de Raúl Fernández, que alegadamente teria de pagar 1,3 milhões de euros para se libertar da equipa e rumar à Aprilia, Pit Beirer negou esse valor e introduziu o nome do português na conversa. "Esse valor é incorreto. Mas o Raúl Fernández, tal como o Miguel Oliveira, têm uma relação contratual connosco. E isso tem de ser resolvido de forma correta. Não quero falar muito mais sobre isso, porque ainda é uma questão por solucionar", começou por dizer o chefe da equipa austríaca.Sobre o piloto de Almada, Beirer assegurou que não há qualquer compensação a pagar. "O Miguel está livre porque não quisemos accionar a nossa opção no contrato. Decidimos assim porque temos uma boa amizade com ele. Ainda tem a oportunidade de falar e negociar connosco um lugar na Tech3 para 2023. A oferta ainda está de pé. Mas o Miguel não tem nenhum impedimento da nossa parte que o impeça de assinar contrato noutro lado. Não tem de pagar pela sua liberdade, de forma alguma. Porque respeitamos o que ele conseguiu nos sete anos que teve connosco", frisou.