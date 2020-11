Pol Espargaró diz adeus à KTM: «Foi um ano incrível para a equipa»

Melhor elemento da KTM no Mundial de pilotos, com um quinto posto, Pol Espargaró despede-se da marca austríaca sem a vitória que tanto desejava, mas nem isso lhe tirou um discurso de satisfação por aquilo que conseguiu este ano. No mesmo dia em que Miguel Oliveira deu à marca austríaca a segunda de três vitórias, o espanhol destacou os seus resultados, o facto de a KTM ter vencido três provas (sem nunca citar o piloto nacional) e assumiu-se até triste por partir nesta altura.





"Não foi uma das minhas melhores corridas, mas esquecendo isso temos de estar contentes com o resultado final da época. Se uma fábrica termina em quinto no campeonato de pilotos ao seu quarto ano de MotoGP, empatado com o quarto, que foi o Dovizioso, e só te derrotam as máquinas de fábrica da Suzuki, Yamaha e Ducati, deixando para trás todas as Honda... E se, além disso, consegues três vitórias no MotoGP, os meus cinco pódios, então realmente podemos falar de um ano incrível para toda a equipa da KTM", disse o espanhol.De partida para a Honda oficial, Espargaró assumiu ter pena de sair nesta fase. "Sinto-me muito orgulhoso quando penso naquilo que alcançámos na KTM nestes quatro anos. É bastante triste ter de dizer 'adeus' agora. Mas se há uma boa forma de dizer adeus é com este quinto posto na geral, porque é o meu melhor resultado no Mundial até agora", concluiu.