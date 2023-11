Pol Espargaró: «Não suportava tanta dor. Ao fim de um mês em casa pedi para me internarem de novo»

A época de 2023 ainda não terminou, mas para Pol Espargaró já ficará sempre gravada como um das mais complicadas de sempre. Muito por culpa do grave acidente sofrido na ronda inaugural, em Portimão, que afastou o piloto da GAS GAS durante largos meses e que o retirou das pistas nas primeiras oito rondas do Mundial. E agora, já depois de ter voltado, é ainda com muita emoção que o piloto espanhol, de 32 anos, fala sobre toda a situação, em especial pelo duro processo de recuperação."Foi a pior lesão que sofri na minha vida. Tive lesões pequenas, que duravam um mês de recuperação e já estava pronto a voltar. Mas isto de passar pela Unidade de Cuidados Intensivos, ter a minha mulher ali, vir a minha família visitar-me foi muito duro. E ir para casa e enfrentar coisas tão simples como não poder levantar as minhas filhas. Estive quatro semanas sem poder comer. Só bebia. Foi muito traumático. E não apenas pela dor, mas também por ter estado um mês e meio em que não podia dormir. Nunca tinha passado por tanta dor. Ao fim de um mês em casa liguei ao doutor Ángel Charte para que me voltasse a internar, não era capaz de suportar tanta dor. E nós, pilotos, estamos habituados a ela... Todo o processo foi muito traumático", assumiu o espanhol, ao jornal 'Marca'.Aos 32 anos, a chegar ao final de uma temporada que está a ser muito complicada, Pol Espargaró sabe que não tem lugar no Mundial do próximo ano e é com mágoa que analisa a forma como a KTM lidou com a situação - para subir Pedro Acosta prescindiu de Pol. "Um erro de gestão absoluto da KTM. Não gostod e criticar a fábrica que me paga e cuida de mim. Mas eles têm muitos defeitos no aspeto contratual e na gestão de pilotos. E este foi um deles. Não podes ter um piloto com opções de subir ao MotoGP e ter outros com contrato. Sabendo que te vais encontrar com esta situação. Não sei se foi o mais justo, mas de todas as formas a gestão foi má".