Pol Espargaró: «Se tiver cair para lutar pela vitória, que seja!»

Faltam seis provas até ao final do Mundial de MotoGP e daqui até final a mentalidade de Pol Espargaró será ganhar a todo o custo. Pelo menos foi isso que declarou esta quinta-feira o piloto espanhol da KTM, que em declarações à imprensa assumiu que tudo fará para conseguir despedir-se da equipa austríaca com pelo menos uma vitória no currículo. E irá tentar... nem que para tal tenha de sofrer acidentes.





"A partir de agora essa será a minha mentalidade: tentar vencer o máximo de corridas possível. Claro que não vamos conseguir ganhar assim tantas até final, mas acreditem em mim, vou tentar. Com apenas seis provas até final, vou tentar ser o mais rápido possível. Agora não importa se cair... Não estou particularmente entusiasmado em ser nono ou décimo no campeonato, para mim isso não importa. Quero fazer bons resultados e vou para todas as provas para tentar dar o máximo. Se tiver de cair para ganhar a corrida, que seja!", atirou ao portal 'Crash' o espanhol, que em seguida abordou as chances da KTM em solo francês."Normamente temos problemas com a questão da temperatura dos pneus, mas aqui é um pouco diferente, porque a pista tem bastante aderência. E também teremos outro fator no domingo, que será o facto de o MotoGP começar antes das Moto2, por isso não teremos muita borracha na pista. Sentimos dificuldades quando não temos tanta borracha na pista e não temos capacidade para manter os pneus quentes..."Já sobre Portimão, pista na qual esteve a testar na quarta-feira, Pol Espargaró pareceu globalmente agradado. "A minha intenção no teste não era ir rápido, nem estar perto das motos oficiais, mas sim conhecer a pista, fosse com que moto fosse. Correr com uma Superbike é muito diferente de fazê-lo com uma MotoGP. O que sabemos é que vamos ter de trabalhar muito com o corpo e a controlar a moto nas descidas. É sem dúvida um dos circuitos mais complicados do Mundial. Tem muitas curvas e não vês o final delas. É uma pista divertida. Somos pilotos de MotoGp e temos de ser rápidos onde quer que seja e nas condições que sejam. Quanto a segurança, é difícil saber com uma moto de estrada. Não tive problemas, mas ouvi o meu irmão [Aleix] e o Dani Pedrosa comentarem que a entrada na meta viam-se os muros muito próximos", concluiu.