Pol Espargaró sofre queda violenta em Valencia e é transportado ao hospital: veja o vídeo

Pol Espargaró sofreu esta manhã uma aparatosa queda na terceira sessão de treinos livres do GP Valência, última prova de MotoGP da temporada. O piloto espanhol da Honda perdeu o controlo da moto da curva 13 e despistou-se, rebolando várias vezes na gravilha.Os serviços médicos entraram logo na pista para socorrer o piloto, que foi transportado de maca até à ambulância, e depois ao centro médico do circuito, onde lhe foram realizados os primeiros exames.Consciente, Pol Espargaró foi depois conduzido ao hospital. Segundo informações divulgadas por jornalistas que estão no circuito, que citam Ángel Charte, diretor clínico do MotoGP, o piloto terá uma lesão nas costas e num pulso.No que diz respeito ao treino, destaque para Valentino Rossi, que garantiu a entrada na Q2 no seu último grande prémio. O piloto italiano, de 42 anos, vai despedir-se das pistas em Valência. Na Q2 entram Aleix Espargaró, Jack Miller, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Joan Mir, Nakagami, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Rossi.Na Q1 está Miguel Oliveira, que não foi além do 19.º tempo esta manhã em Valência. Os dois melhores pilotos desta corrida vão poder juntar-se depois à Q2. Na Q1 estarão Alex Rins, Brad Binder, Pol Espargaró [que não estará, devido à queda], Iker Lecuona, Luca Marini, Álex Márquez, Danilo Petrucci, Mavbercik Viñales, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira e Enea Bastianini.