Ponto final nas dúvidas: Enea Bastianini sobe à equipa principal da Ducati

Está decidido. Enea Bastianini vai ser o companheiro de equipa de Pecco Bagnaia na equipa principal da Ducati no Mundial de MotoGP do próximo ano, em substituição de Jack Miller, que rumou à KTM. O anúncio foi feito esta sexta-feira, colocando um ponto final numa questão que se arrastava há várias semanas e que tinha Jorge Martin como outro possível protagonista. Acabou por ser Bastianini o escolhido da marca italiana, saltando assim da Gresini para a formação principal. Quanto a Martin, irá permanecer na Pramac, ao lado de Johann Zarco.O italiano, de 24 anos, acaba por ser recompensado pelos seus resultados, bem melhores em comparação com o espanhol até ao momento. Nas contas do Mundial, Bastianini é 6.º, com 118 pontos, ao passo que Martin aparece em 9.º, com 87. As diferenças nos pontos passam também para o número de vitórias, com o italiano a levar a melhor com 3 contra 1 do espanhol."Estou radiante por ter a oportunidade de vestir as cores da Ducati oficial a partir da próxima temporada. Era um sonho e agora é realidade. Nestes dois ano de MotoGP aprendi e cresci imenso. Acredito que vou continuar a evoluri com os engenheiros e pessoas da Ducati Lenovo Team. Vou tentar fechar 2022 da melhor forma possível, antes de avançar para a minha nova aventura como piloto de fábrica da Ducati, com total compromisso e o espírito de equipa certo", declarou o italiano.