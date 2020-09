Portimão acolhe testes oficiais de MotoGP nos dias 7 e 8 de outubro

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe, entre 7 e 8 de outubro, uma jornada de testes oficiais do Mundial de MotoGP, com a presença dos principais pilotos do campeonato, incluindo o português Miguel Oliveira.

Além dos pilotos titulares, também alguns pilotos de testes, tais como os espanhóis Dani Pedrosa (KTM) e Jorge Lorenzo (Yamaha) estarão presentes nestes testes, que antecedem o Grande Prémio de França.

Os pilotos titulares do campeonato poderão apenas rodar em máquinas de série, de forma "a familiarizarem-se com o traçado", lê-se no comunicado da Dorna, a empresa promotora do campeonato.

Fora da lista provisória de participantes estão o italiano Valentino Rossi (Yamaha) e o espanhol Marc Márquez (Honda), ao contrário de Miguel Oliveira (KTM), que rodará no circuito algarvio, onde se realizará a prova de encerramento do Mundial deste ano, em 22 de novembro.