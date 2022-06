Presidente da Dorna fala de "falhanço" em Portimão: «Foi mal promovido»

O MotoGP vive uma época de aparente menor interesse a nível global, tanto no número de telespetadores, como também de espetadores a assistir 'in loco' às corridas. Os números estão lá em alguns circuitos, têm sido falados, mas para o presidente da Dorna há apenas dois casos nos quais se pode falar em "falhanço" nesse particular."Esta época tivemos dois falhanços: Mugello e Portimão. Os outros foram perfeitos. O que se passa é que vocês [jornalistas] gostam de entrar na história. Eu levo 30 anos nisto e estou habituado. E aqui vos digo, não é verdade. Se analisarem, no Qatar tiveram o mesmo de sempre, na Indonésia estava cheio, na Argentina quase cheio, nos Estados Unidos tiveram mais gente do que no ano anterior. Portimão correu mal, porque foi mal promovido", atirou Carmelo Ezpeleta, falando em seguida do que se passou no Algarve."Foi um problema de promoção. Ele disse que também que o facto de ter sido perto de Jerez pode ter influenciado. E se há erros, têm de ser reconhecidos e solucionados no ano seguinte. Em Jerez correr bem. Não é verdade que tenha havido menos gente. Depois disso fomos a França, um êxito total. Um êxito total de um homem que, mesmo ainda sem ter Quartararo e Zarco, também tinha sucesso. Promovia-se bem", destacou.Ezpeleta revelou ainda que o Mundial de MotoGP continua a ser atrativo e falou mesmo em vários interessados em receber provas. "Neste momento temos em aberto seis Grande Prémios que pedem para ter lugar. Isso demonstra se tens saúde ou não, o resto pouco me importa. O que não podes fazer é ser como uma avestruz e dizer que não tens um problema num determinado sítio, quando o tens. E este ano só tivemos em Portimão e Mugello. Acabei de falar com a Alemanha e estão praticamente esgotados os bilhetes - e não há alemães. Falei com a Holanda, num sítio onde agora o Verstappen é o rei. Todas essas coisas, colocar Portimão de forma a não 'tocar' com Jerez, que a Catalunha não caia, são coisas que analisamos. Mas que a notícia mais bonita seja 'uma grande queda nos espectadores'. Bem, bem, obrigado, muito obrigado", concluiu de forma irónica.