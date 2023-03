Presidente da Dorna garante que, afinal, GP de Portugal não está em risco

Depois das declarações de quarta-feira partilhadas pelas revista alemã 'Speedweek' , nas quais teria deixado claro que o Grande Prémio de Portugal estaria em risco de não se realizar no próximo ano, Carmelo Ezpeleta garantiu à TSF que as suas palavras foram retiradas do contexto e que em nenhum momento quis dizer que a prova portuguesa estaria em risco. Tem apenas, como todas, de melhorar para se adequar a eventuais pedidos de alterações."A Comissão de Segurança veio dizer-me que os pilotos se lamentaram muito do tamanho da gravilha nas escapatórias e eu disse-lhes que não se preocupassem, porque o circuito tinha que voltar a ser homologado e não se homologará se não tiver a gravilha nova. Mas isso é o procedimento habitual em todos os sítios. O que é importante é não o tirar do contexto ", disse o líder da Dorna, que por outro lado garantiu que as suas palavras nunca tiveram a intenção de colocar em causa a realização da prova portuguesa. "Neste caso é mudar a gravilha, mas não é para acentuar como se não se fosse fazer, isso foi uma interpretação do jornalista sobre o que se disse na comissão de segurança", afirmou.Também à TSF, o próprio diretor do Autódromo Internacional do Algarve desvalorizou o sucedido e garantiu que, havendo pedido para algo ser mudado, irá ser naturalmente cumprido. "Se temos que mudar a gravilha, mudamos a gravilha, isso é um não-assunto", garantiu Paulo Pinheiro, numa declaração na qual assegurou que "ao longo de 15 anos", sempre foi realizado tudo o que foi pedido.