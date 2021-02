Problema à vista na KTM de Miguel Oliveira: Mika Kallio fraturou tíbia e perónio

Problemas à vista para a KTM tendo em vista o arranque da temporada de MotoGP. O finlandês Mika Kallio, que a par de Dani Pedrosa é um dos pilotos de teste da equipa austríaca, sofreu uma queda este fim de semana numa corrida sobre o gelo na Finlândia, que lhe provocou fraturas na tíbia e no perónio da perna esquerda. Com este problema físico, que o obrigará a ficar fora de ação por cerca de dois meses, Kallio não poderá estar presente nos testes do próximo fim de semana no Qatar, algo que de certa forma atrasará o eventual desenvolvimento da moto que Miguel Oliveira e companhia utilizarão nesta temporada.





"Espera-me uma cirurgia na tíbia e no perónio. Por vezes um erro estúpido traz-nos consequências dolorosas. Não é aquilo que tinha em mente para esta corrida sobre o gelo hoje e, por causa disto, vou ter de ficar umas sete a oito semanas de fora para me recuperar. Peço desculpa aos afetados. Este é o lado oculto das corridas, até para os adeptos", escreveu o finlandês nas redes sociais, numa publicação na qual anexou um vídeo e uma foto com a radiografia da fratura.