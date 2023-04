Qatar volta a receber arranque e testes da temporada de MotoGP em 2024

O Mundial de MotoGP vai voltar a ter no Qatar a primeira etapa, entre 8 e 10 de março de 2024, depois de ter iniciado este ano em Portugal, anunciou esta quinta-feira a organização da competição do campeonato de motociclismo de velocidade.

"Depois da exceção em 2023, devido a uma extensa reforma nas instalações do circuito, o Qatar abriu o campeonato nas últimas 16 temporadas consecutiva e vai voltar a fazê-lo", lê-se no comunicado do MotoGP.

O circuito de Lusail vai receber a 19.ª e penúltima etapa do Campeonato do Mundo de 2023, entre 17 e 19 de novembro, praticamente quatro meses antes de voltar a receber a inauguração da temporada de 2024.

Os testes para o Mundial do próximo ano arrancam um dia depois do fim da temporada de 2023, no dia 28 de novembro, no circuito Ricardo Tomo, em Valência, onde vai ser disputada a 20.ª e última etapa.

Tal como estes ano, a pré-temporada arranca em fevereiro, com os testes no circuito de Sepang, na Malásia, entre 1 e 3 para novos pilotos e estreantes, e entre 6 e 8 para os primeiros ensaios oficiais.

As segundas sessões de treinos oficiais levam a 'caravana' para o Qatar, onde vão cumprir testes em 19 e 20 de fevereiro, antecedendo o arranque do Campeonato do Mundo.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, acolheu este ano os segundos testes de pré-temporada e a corrida inaugural do Mundial.