Vencedor do Grande Prémio de Portugal em MotoGP, Fabio Quartararo não esqueceu o facto de estar a correr no país de um dos seus ídolos e, na hora de celebrar, decidiu 'encarnar' Cristiano Ronaldo e festejar com o já tradicional movimento do avançado da Juventus. À SportTV, após a corrida, o francês explicou a sua opção e fez uma confidência.





"É o meu ídolo. Espero que ele tenha visto a minha celebração. Achei que era o momento certo para o fazer. Estava planeado. É um dos meus ídolos, inspiro-me muito nele. Estou muito feliz por ter feito a sua celebração", disse.