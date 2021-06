Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Quartararo penalizado com mais três segundos no GP da Catalunha Francês rodou com o fato de cabedal desapertado e sem a proteção peitoral obrigatória

A carregar o vídeo ... O momento em que Quartararo ficou sem proteção peitoral durante o GP da Catalunha O momento em que Quartararo ficou sem proteção peitoral durante o GP da Catalunha