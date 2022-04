Quartararo sentiu-se "estúpido" em Jerez e ironiza: «Sei que ainda posso ter filhos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabio Quartararo protagonizou um dos momentos mais insólitos do dia em Jerez, quando na primeira sessão de treinos livres chegou à zona das boxes com evidentes dificuldades por conta das dores que sentia nas partes baixas. Tudo motivado não pela queda que sofrera momentos antes, como todos pensaram, mas sim pelo momento em que, num gesto irrefletido, quis saltar de imediato para a moto. E foi aí que o inesperado aconteceu..."Os primeiros cinco minutos depois da queda foram duros. A dor foi aliviando aos poucos, mas houve ali um momento em que nem conseguia respirar. Foi um momento duro. Foi uma lesão provocada por mim, nem foi a moto... Colocámos uma coisa nova no tanque de combustível e quando saltei magoei-me. Mas sei que ainda posso ter filhos", atirou o francês, entre risos.Em tom divertido, o francês até assumiu que se sentiu... estúpido. "Fui um pouco estúpido, porque caí e não tive nada, mas assim que saltei para a moto...Talvez fosse melhor mentir e dizer que foi pneu, mas vou ter de dizer simplesmente que fui estúpido".