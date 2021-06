Queda de bicicleta tira Alex Rins do GP da Catalunha

O espanhol Alex Rins sofreu esta quinta-feira um acidente num treino de bicicleta para o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP e vai falhar a prova, depois de partir o osso radio do braço direito. Alex Rins vai ser operado no Instituto Dexeus, em Barcelona, na manhã de sexta-feira, adiantou já a Suzuki, confirmando a sua ausência do circuito de Montmeló.

O espanhol, de 25 anos, é um dos rivais do português Miguel Oliveira na categoria principal do MotoGP, sendo que esta queda é mais um percalço numa temporada que está a ser tudo menos fácil. Rins leva já três abandonos na presente temporada e está longe dos resultados de 2020.