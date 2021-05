Queda de Márquez, bandeira vermelha no Moto2 e novos horários: manhã acidentada em Jerez

Não estão fáceis as coisas para Marc Márquez em Jerez, o circuito onde na época passada sofreu a grave lesão no ombro, que acabou por afastá-lo das competições durante nove meses. O piloto espanhol da Honda, que já tinha caído nos treinos de ontem, foi esta manhã novamente ao chão, agora durante o warm up. A queda não teve consequências físicas para o piloto.





Red Flag



This crash from Celestino Vietti brings a half to warm up! Rider OK! #Moto2 | #SpanishGP pic.twitter.com/7MBy0MrI07 — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021

Não foi um warm up feliz para a Honda porque Pol Espargaró também caiu. Os mecânicos da equipa japonesa não devem ter mãos a medir na boxe da equipa, com duas motas para recuperar...Miguel Oliveira (KTM) foi 13.º no warm up desta manhã, com Johann Zarco a liderar a folha de tempos.O warm up do Moto2 também foi acidentado e foi necessário parar, para proceder a reparações no 'airfence', depois do acidente sofrido por Celestino Vietti, que se encontra bem.As reparações levaram o seu tempo, mas a organização teve de mexer na ordem das corridas. A prova de MotoE - que estava prevista para esta manhã - passou para depois da corrida de MotoGP.