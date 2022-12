Randy Mamola entusiasmado com Miguel Oliveira: «Conseguem imaginar o sorriso dele?»

O Mundial de MotoGP de 2023 vai contar com várias novidades na composição das equipas, mas nenhuma parece entusiasmar tanto Randy Mamola como aquela que fez Miguel Oliveira deixar a KTM para se mudar para a Aprilia. Em declarações ao portal 'Crash', o carismático antigo piloto norte-americano mostra-se bastante curioso para ver o que dará o próximo Mundial, especialmente depois do registo feito pelo português nos testes de final de temporada, em Valência, onde foi o quarto mais rápido."Meu, consegues imaginar o sorriso dele? Estou entusiasmado com o próximo ano", disse o norte-americano de 63 anos, que em seguida fez uma análise detalhada daquilo que se pode esperar das mais diversas equipas."Espero que a Honda consiga voltar a colocar-se nos eixos, não apenas para o Marc, que é um piloto extraordinário. Mas também que a Yamaha faça o mesmo com o Quartararo. Depois temos as quatro Aprilias. No meu tempo lutava com o Kenny [Roberts], Barry [Sheene], Freddie [Spencer], Eddie [Lawson] ou o [Kevin] Schwantz. São pilotos que todos conhecem bem, mas agora tens tipos que num fim de semana estão em 15.º e no outro estão lá em cima a lutar contigo e pensas 'este tipo tem uma moto rápida!'", disse.E por falar em motas rápidas, Mamola não espera facilidade para quem assumir a KTM no próximo ano. "Sabíamos que as KTM ia ser rápidas em Valência [palco do último teste do ano], pois já o foram no passado. Sabíamos que o Jack Miller e esses pilotos iriam subir à moto e deixar um registo que nos faria pensar 'bem, nada mau'. Mas obviamente que havia um chassis diferente, que o Pedrosa esteve a desenvolver, e todas essas coisas. Não sabemos o que pode dar..."O Mundial de 2023, recorde-se, arranca a 26 de março, com a realização do Grande Prémio de Portugal.