Razlan Razali e o problema de Miguel Oliveira: «Entrou nas boxes e não conseguia ver nada»

A época de 2023 está a ser definitivamente uma batalha de sorte e azar para Miguel Oliveira. Este domingo, como em tantos outros fins de semana, o português viu a sua corrida no Grande Prémio do Japão ser estragada por algo de certa forma inesperado, agora por conta da água que lhe entrou no capacete e impediu a sua continuidade em segurança. Um desfecho que Razlan Razali, o diretor da equipa CryptoDATA RNF lamenta."Bem, não sei como descreveu este Grande Prémio do Japão, mas foi caótico, angustiante e uma verdadeira loucura. Estou certo que foi entusiasmante para os adeptos que seguiram em casa. Tivemos azar, pois tivemos dois incidentes. O Raul foi penalizado por uma troca de moto incorreta, que o levou a ter uma 'long lap'. Baixou ao nono lugar e foi aí que ficou com a bandeira vermelha. Com o Miguel, foi mesmo uma pena. A moto não tinha qualquer problema, foi mais uma questão da sua viseira, por causa da chuva. Entrou [nas boxes] e não conseguia ver nada. É algo que temos de ver no futuro, ver se podemos fazer algo, entender o problema, porque ele pode mudar o seu equipamento quando tem problemas. Esta situação foi uma experiência nova para todos, mas ainda conseguimos pontos com o Raul, foi o seu terceiro top-10 da épica. Temos agora de descansar um pouco, antes de irmos para as três rondas seguidas em Mandalika, Austrália e Tailândia", disse Razlan Razali.Por seu turno, Wilco Zeelenberg também lamentou o sucedido com o português. "Foi uma ronda com um misto de sentimentos. O Miguel teve bom andamento na corrida, mas infelizmente começou a chover forte e todos tinham começado com uma viseira para tempo seco. A chuva continuou a cair, a água entrou-lhe no capacete e ele não conseguia ver nada. Por razões de segurança, decidiu entrar nas boxes. Infelizmente de novo, depois de ter entrado, a corrida foi parada por bandeira vermelha meia volta depois", lamentou o diretor de equipa, que ainda elogiou Raúl Fernández pela sua "boa corrida".