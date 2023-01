Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Razlan Razali: «Queremos voltar a ganhar. Nada melhor do que fazê-lo com o Miguel Oliveira» Depois de três anos de ligação à Yamaha, equipa do malaio em 2023 vai andar com motos Aprilia. Com ele levará Miguel Oliveira, um piloto em que deposita fortes expectativas