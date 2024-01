Recorde de quedas no MotoGP batido em 2023: Marc Márquez lidera lista em que Miguel Oliveira é 11.º

A época de 2023 do MotoGP ficou marcada por muitas quedas, ao ponto de ter sido batido o recorde do ano anterior. Na última temporada registaram-se 358, superando as 335 de 2022. Possivelmente o aparecimento da corrida sprint terá contribuído para este aumento, até porque esta prova, realizada ao sábado, é bem mais intensa do que um treino normal.No entanto, se olharmos para as três categorias (MotoGP, Moto2 e Moto3) houve menos quedas no total. Em 2023 registaram-se 1.009 e em 2022 1.106. O máximo aconteceu em 2017, com 1.126.No que diz respeito aos pilotos, Marc Márquez lidera o ranking. O espanhol - que competiu numa Honda - caiu 29 vezes e o seu companheiro de equipa, Joan Mir, 24.Miguel Oliveira (Aprilia) é 11.º nesta lista, com 15 quedas durante 2023, o mesmo número de Brad Binder (KTM) e Johann Zarco (Ducati).Já no que diz respeito aos locais onde se caiu mais, há dois circuitos no topo da lista: Buddh (na Índia) e Le Mans (França) foram palco de 79 quedas. Seguem-se o circuito das Américas (nos EUA), com 69, e Sepang (Malásia) com 65. No Algarve registaram-se 57.