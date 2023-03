Responsável da RNF Aprilia e o 4.º lugar de Miguel Oliveira na qualificação: «Fez algo mágico»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Razlan Razali, chefe de equipa da RNF Aprilia, não podia estar mais feliz com este desempenho de Miguel Oliveira em Portimão. O português não só garantiu na Q1 a presença na segunda fase de qualificação, como ainda colocou a sua moto no quarto lugar da grelha (2.ª linha) para a(15h00) e para a prova de amanhã."Ontem foi complicado para o Miguel, especialmente por causa daquela queda. Ele disse-nos que a moto está bem. Hoje, fez algo de mágico para nós e para os adeptos portugueses. O quarto lugar é bom para ele e para nós", explicou o malaio, em declarações à SportTV."A segunda fila é o melhor lugar para nós, não estamos demasiado atrás. A 'corrida sprint' é algo de novo para toda a gente. Claro que ele quer fazer o melhor para si, para a equipa e para os adeptos portugueses, vamos ver o que acontece. Não esperávamos, foi fantástico, mas continua a ser a qualificação e isso significa zero pontos", acrescentou