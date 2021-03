Rossi recorda infeção pela Covid-19: «Parecia que tinha peste, senti-me uma pessoa diferente»

Valentino Rossi não vê a hora de voltar a competir. O Mundial de MotoGP arranca este fim-de-semana e o piloto italiano diz estar aí 'para as curvas' mesmo que os 42 anos comecem a fazer mossa.





"Os anos pesam porque já recupero muito mais lentamente depois das corridas. Isso é tudo. Aparte de algumas preocupações, até é uma idade bonita. Estou num bom momento, apesar de umas quantas rugas e cabelos brancos. Espero que toda a gente seja vacinada o quanto antes, especialmente os mais velhos, incluindo os meus pais que já têm uma certa idade. Mas também as crianças. Porque esta história está a desgastar-nos. Nós, no MotoGP, podemos ao menos dar alguma alegria: somos como o futebol e a Fórmula 1, um entretenimento. Quando me vêem, gostam de mim porque lhes faço passar muitos bons domingos. E agora estão a precisar disso", afirmou Rossi em entrevista à 'La Reppubblica'.E, no apelo à vacinação, Rossi recordou a angústia sentida quando esteve infetado com Covid-19 , em dezembro."No domingo de Le Mans, voltei a Urbino [cidade-natal do piloto] e fui comprar uma pizza. Encontrei-me com um amigo de Milão que já conheço há muito tempo. Estava feliz porque a cidade era um inferno e ele tinha acabado de dar negativo num teste PCR. Nem me lembro se o abracei ou se lhe estendi a mão. Mas dois dias depois ligou-me a dizer que estava com febre. 'Oh não' pensei logo eu. Dois dias depois acordei com febre e uma terrível dor nas costas. A minha mãe estava muito assustada. Embora tivessemos tido muito cuidado quando ela me deixava a comida, também ficou contagiada. Foi difícil, porque estava completamente isolado. Eu, que sempre fui uma pessoa muito feliz e que parecia sempre atrair alegria, naqueles dias parecia que tinha peste, senti-me uma pessoa diferente. Acho que entendi o que é a solidão, nunca tinha acontecido comigo", contou o piloto italiano.