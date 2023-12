Rossi recorda testes na Ferrari: «Até a minha mãe me dizia para ir para a Fórmula 1»

Valentino Rossi admitiu que os testes que chegou a realizar na Fórmula 1 abriram-lhe as portas para se mudar para as quatro rodas, mas o italiano acabou por preferir continuar no MotoGP, contrariando o conselho de amigos e familiares.'Il Dottore', sete vezes campeão mundial de MotoGP, fez vários testes com a Ferrari entre 2004 e 2006, e os tempos que realizou - semelhantes aos de Michael Schumacher - chegaram a entusiasmar os responsáveis da 'scuderia'."Em 2004, quando ganhei com a Yamaha, o Stefano Domenicali [então diretor desportivo da Ferrari] ligou-me e disse 'tens de testar o carro'. Fomos para Fiorano [circuito de testes da Ferrari] e fui muito rápido, abaixo de um minuto. Lembro-me de fazer apostas com os mecânicos sobre se conseguiria rodar abaixo de um minuto e no final ganhei", explicou o italiano no podcast de Gianluca Gazzoli, um locutor de rádio italiano."Após esses testes fui para Mugello. E também fiz outro em Valencia. Depois, tinha de escolher. Se tivesse aceitado, tinham-me dado um lugar na Minardi, a equipa B. E se fosse suficientemente rápido, o passo seguinte seria a Ferrari", acrescentou, citado pelo site 'crash.net'. A Minardi foi depois adquirida pela Red Bull, passando a denomirar-se Toro Rosso em 2006, ainda com motores Ferrari.Mas Rossi optou por se manter no MotoGP. "Eu tinha 27 anos e sentia que não era o momento de dar esse passo porque sabia que podia ganhar mais títulos e tirar mais prazer do motociclismo. As coisas acabaram por correr bem, mesmo ficando no ar a curiosidade do que poderia ter acontecido... Ganhei corridas icónicas e dois Mundiais depois disso."Já antes, no podcast de Graham Bensinger [jornalista norte-americano], o antigo piloto, de 44 anos, tinha falado desta possível entrada na F1. "Havia muita pressão à minha volta. Diziam-me 'vai para os carros, vai para a Ferrari'. Quando pedia conselhos, para me ajudarem na decisão, toda a gente dizia 'vai para a F1'. Até a minha mãe. Mas eu tinha de decidir por mim, com o meu coração e penso que tinha de ficar no MotoGP."