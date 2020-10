Rossi saiu encantado de Portimão: «É um dos melhores circuitos para andar de moto»

Na principal categoria do Mundial de velocidade desde 2000, Valentino Rossi é o piloto do atual MotoGP que mais circuitos conheceu aos comandos de uma moto da classe rainha e foi do alto de toda a sua experiência que deixou a sua análise ao traçado de Portimão, que nos últimos dois dias foi palco de 'testes de reconhecimento' por parte de vários pilotos. O italiano assume que a pista é diferente do normal, mas que isso acaba por motivá-lo. E até ficou um desejo para o futuro...





"Pilotar aqui em algo muito interessante, porque a pista é muito bonita e muito difícil do ponto de vista técnico. É uma pista muito estranha por ter muitas mudanças de elevação, mas é linda e o asfalto é muito bom, tem boa tração. Podes divertir-te bastante a pilotar aqui. Parecia mais difícil na televisão, um pouco mais traiçoeira, mas na vida real é boa. Há uns três ou quatro pontos assustadores, porque tens muitos 'saltos'. Será difícil manter uma MotoGP em contacto com o solo aqui, mas no geral é uma pista muito boa para se pilotar. Foi um dia de testes bons aqui, porque tivemos boas condições, o que é importante quando te estás a ambientar a uma nova pista", elogiou o piloto italiano na quarta-feira.Já esta quinta-feira, em Le Mans, onde no fim de semana irá disputar o Grande Prémio de França, o lendário piloto transalpino voltou a elogiar Portimão. "É um circuito fantástico, gostei mais do que esperava. Ao ver na televisão pensava que seria mais pequeno e acidentado. É um dos melhores circuitos para andar de moto. Espero que Portimão continue no Mundial nos próximos anos. Testar lá foi uma jornada fundamental. Com o nível que há no MotoGP atual não podes chegar a um circuito sem conhecê-lo. Fiz apenas 50 voltas porque tinha uma corrida em diante", acrescentou.