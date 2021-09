Sport TV garante direitos do MotoGP até 2026

A Sport TV garantiu os direitos, em exclusivo, do MotoGP até 2026, anunciou esta terça-feira o canal desportivo, sublinhando que acompanhará com detalhe os treinos e corridas, com especial destaque para o atleta nacional Miguel Oliveira.

Em comunicado, a Sport TV recorda que a "parceria para a transmissão em Portugal das provas de motociclismo mais extraordinárias do mundo já dura há mais de uma década" e que "a competição entrou definitivamente nas preferências dos portugueses com as 'performances' do piloto Miguel Oliveira a garantirem níveis de audiência crescentes".

"Serão cinco anos em que podemos assegurar que a equipa da Sport TV irá garantir uma cobertura técnica e editorial inigualável aos fãs do MotoGP e em especial do Miguel Oliveira", afirma o presidente executivo da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, citado no comunicado.

Já o diretor comercial da Dorna Sports, Manel Arroyo, afirmou estar muito satisfeito por manter a parceria "de longa data", com a Sport TV, "garantindo uma cobertura de alta qualidade para os fãs portugueses".