SportTV lança sistema 'pay per time' para o Grande Prémio de Portugal

Aproveitando a febre criada em torno do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em especial pela presença de Miguel Oliveira na classe rainha, a SportTV lançou esta semana um sistema de 'Pay Per Time', que permitirá aos interessados ter acesso a todos os conteúdos da prova portuguesa do campeonato, entre sexta-feira e domingo, mediante o pagamento de 4,99 euros. A oferta permitirá a quem a subscrever ter o acesso durante 72 horas ao canal SportTV 2, o escolhido para levar às casas dos portugueses todos os momentos da prova, desde os treinos de sexta-feira e sábado à corrida, no domingo.





View this post on Instagram A post shared by SPORT TV (@sporttvportugal)

Saiba tudo sobre o Grande Prémio de Portugal de MotoGP no nosso canal especial