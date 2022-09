Stefan Bradl sobre Marc Márquez: «Odiava-o, ele destruiu-me»

Stefan Bradl reconheceu que chegou a odiar Marc Márquez. No documentário da Honda 'Behind the Dream', o alemão, de 32 anos, que tem substituído o espanhol nas corridas deste ano, recordou alguns momentos da carreira, bem como a rivalidade com o ex-campeão do Mundo.Bradl e Márquez disputaram 'taco a taco' o título de Moto2 em 2011 e o alemão ganhou. Mas quando ambos passaram a competir no MotoGP, as coisas mudaram. "Queria superá-lo, mas quando chegou ao MotoGP ele foi mais rápido. Não encontrava resposta para a pergunta 'como posso ser mais rápido que este tipo?' Dizia a a mim mesmo 'Não sei, dou o meu máximo'. E aceitar esta situação aos 23 anos, sendo ele ainda mais novo do que eu... foi difícil, muito difícil. Tenho um grande respeito por ele, porque tem um talento incrível, mas era mais rápido do que eu e eu odiava-o. Destruiu-me", contou, em declarações citadas pelo jornal 'As'.Em 2017 decidiu mudar-se para as Superbikes, antes de regressar à Honda no ano seguintye, para assumir o papel de piloto de testes. O alemão admite que sair para o SBK foi "o maior erro" da sua vida. "Sofri muito. Em maio o Nicky Hayden morreu num acidente de bicicleta e eu estava na equipa sozinho. Não sabia o que fazer com a minha vida, com o meu futuro. Nessa altura recebi uma chamada do Takeo [Yokoyama, diretor técnico da HRC] que me disse: 'estás interessado em ser piloto de testes da Honda MotoGP?" A resposta foi contundente: 'Sim, estou muito interessado'."Reencontrou-se com Marc Márquez e tem sido ele quem tem substituído o espanhol no Mundial. Márquez tem estado a recuperar de uma lesão num braço e regressa este fim de semana, no GP de Aragão. "Substituir o Marc Márquez nunca é fácil, trata-se de um campeão do Mundo que tem tido muito êxito com esta equipa. Sinto-me um privilegiado, mas por outro lado é um peso sobre as minhas costas."E será que Bradl quer voltar às pistas de forma permanente? "Às vezes digo 'quero ser piloto', outras 'quero ser piloto de testes'..."