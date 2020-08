Suzuki quer Pol Espargaró penalizado: «Não subimos ao pódio de forma injusta»

Depois do sucedido nos dois Grande Prémios anteriores, nomeadamente no da Áustria, com o incidente com Miguel Oliveira, Pol Espargaró conseguiu acabar o Grande Prémio da Estíria e subir ao pódio, mas não ficou livre da polémica. Tudo por causa do sucedido na última volta, quando na luta até à derradeira curva com Jack Miller acabou por superar os limites da pista para segurar a sua posição. Ora, essa situação não passou em claro nas boxes da Suzuki, que queria ter visto o espanhol da KTM penalizado e o seu piloto Joan Mir promovido ao terceiro posto.





"Não consigo entender o que fazem na Direção de Corrida. Andam há uns dias no olho do furacão... Há uma regra bem clara, que diz que se um piloto sai fora da pista na última volta é penalizado e lhe tiram uma posição. Aconteceu no Moto2, no Moto3 e hoje, agora que estamos na Áustria, na casa da Red Bull, há uma KTM que passa os limites da pista. Não subimos ao pódio de forma injusta, porque se há uma regra, então tem de ser aplicada", atirou Davide Brivio, o team manager da formação japonesa, em declarações ao portal GPone.Brivio acrescentou ainda que aproveitou já um protesto por escrito, ao qual espera uma resposta. Ainda assim, não parece ter grandes esperanças. "De certeza que vão encontrar uma desculpa para não o penalizarem, mas a regra é clara. Qualquer piloto que saia da pista com ambas as rodas deve ser penalizado. O Mir foi penalizado na primeira saída porque saiu na curva 1 e teve de ceder uma posição. Fê-lo, é uma regra e continuámos em frente. Não gosto desta regra, mas se existe... Por isso falamos de objetividade e subjetividade... Se existe, todos devem respeitá-la, ponto final!"