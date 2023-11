Título de Moto3 envolto em polémica: «Não posso felicitar o Masía, é uma vergonha»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MotoGP™ (@motogp)



O comentário de Mick Doohan

Para lá da luta pela categoria principal - que ficou adiada para Valência -, o Grande Prémio do Qatar teve como grande aliciante a disputa pelo título das Moto3, uma batalha que acabaria por sorrir ao espanhol Jaume Masià em luta direta com Ayumu Sasaki. O espanhol venceu a prova, conseguiu os 25 pontos e acabou a celebrar, ao passo que o japonês fechou apenas em 6.º, com 10 pontos, isto depois de uma corrida na qual foram vários os encontros imediatos, tanto de Masía com o nipónico, como também com Adrián Fernández, o colega de equipa do espanhol.Após a corrida, Sasaki não escondeu o seu desagrado e disse mesmo que não iria felicitar o rival pela forma como o título foi entregue. "O Masía, uma ou duas vezes foi bastante agressivo na curva 6, mas isso foi na boa. Mas de repente veio o companheiro de equipa dele pelo meio, perdemos tudo a faltarem umas 4 voltas. Cortou gás no meio da pista e a distância aumentou para o grupo da frente. Queria lutar com o Masía de forma correta, porque se tivesse perdido de forma correta, teria entendido e podia felicitá-lo também. Se tudo fosse adiado para Valência, estaria tudo bem. Mas perder desta forma, penso que não perdi de forma correta. Por isso não posso felicitá-lo, é uma vergonha. É o que é", disse o piloto japonês.Quem também se mostrou chocado com o sucedido foi o lendário Mick Doohan, que deixou um comentário bastante crítico numa publicação que o próprio Sasaki fez nas redes sociais. "Estou em choque. Sem qualquer penalização pela forma como o piloto vencedor e a sua equipa pilotaram. As corridas devem ser duras, mas justas. O vencedor não ganhou no talento, ele sabia que não tem o teu talento. Grande corrida Sasaki, deste tudo".