Depois de uma temporada de 2021 equilibradíssima e repleta de emoções, o MotoGP volta este ano com muitas novidades, muitos pilotos e marcas apostados em dar o passo em frente e, claro, um Miguel Oliveira que volta a esperança de toda uma nação. A um dia do arranque oficial, com o GP do Qatar, Record traz-lhe um especial completo sobre o campeonato, onde poderá conhecer o calendário, as novidades, a análise equipa a equipa e muito mais.



Este ano, tal como nos anteriores, o MotoGP volta a contar com transmissão em exclusivo para o nosso país através da SportTV, canal que para 2022 conta com a oferta de um pacote de motores (onde se inclui também a Fórmula 1), por 4,99 euros/mês.