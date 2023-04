Uma fortuna construída dentro e fora do MotoGP: os negócios que valem milhões a Marc Márquez

Marc Márquez não é só seis vezes campeão do mundo de MotoGP: o piloto espanhol, que recentemente se viu envolvido numa enorme polémica depois de ter 'abalroado' Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal , também tem olho para o negócio e, tal como revela a 'Vanitatis', tem vindo a investir em algumas empresas que, ao longo do tempo, lhe têm rendido uma 'pequena fortuna'.De acordo com a mesma fonte, Márquez tem vindo a faturar milhões de euros nos últimos anos. Em 2011, fundou a Macmar Gestions Sportives, uma sociedade da qual é administrador único e que tem como objetivo "prestar serviços relacionados com desporto a todas as classes".Além disso, o piloto é o único acionista da Slide & Turn Investment, uma empresa de compra e venda de imóveis. A adminstradora é, curiosamente, a sua mãe.A 'Vanitatis' revela ainda que Márquez tem vindo, nos últimos anos, a apostar no setor audiovisual. Para isso, investiu milhares de euros em quatro empresas desse setor, responsáveis pela produção de longas-metragens, curtas-metragens, séries, minisséries e filmes.Recentemente, fundou a Vertical Management, uma agência dedicada à representação de desportistas.