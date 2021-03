Valentino Rossi e o regresso de Marc Márquez: «Os miúdos já não lhe têm medo...»

Valentino Rossi não parece muito preocupado com o retorno de Marc Márquez ao Mundial de MotoGP. Este domingo, em entrevista ao 'La Republica', o lendário piloto italiano, de 42 anos, assumiu que o seu rival rapidamente voltará ao seu melhor, é certo, mas deixa claro que o espanhol já não é tão temido quanto antes.





"Creio que o vamos ver na primeira prova, ainda que o seu regresso não mude nada para mim. Mesmo assim acredito que muito rapidamente estará mais forte do que antes", apontou o italiano, que não deixou de lançar a sua 'bicada' ao espanhol: "Durante a sua ausência os miúdos, tal como os outros pilotos, cresceram muito e já não lhe têm medo".Quanto ao aspeto individual, Rossi lembrou a sua saída da equipa oficial da Yamaha. "Quando apostaram no Viñales e no Quartararo entendi, mas disse-lhes 'não se vão esquecer de mim, pois não?'. Sabia que não podiam dizer-me que não e aqui estou eu, na equipa satélite com o Morbidelli. E no campeonato estão também o meu irmão e o Bagnaia, um dos meus alunos. Será divertido", considerou.Quanto ao futuro, Rossi explica que nada está definido. "O meu contrato é de um ano, mas tenho o objetivo de correr também em 2022. A decisão dependerá em grande parte de como me corra a temporada. Se acabar entre os cinco primeiros, se me divirto e consigo algum pódio, talvez continue. Caso contrário, vou abandonar. Não compensa trabalhar tão duro", finalizou.