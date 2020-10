O italiano Valentino Rossi está infetado com Covid-19. O lendário motociclista do Moto GP fez a revelação através das redes sociais e vai falhar o GP Aragão este fim-de-semana





"Infelizmente, acordei a sentir-me mal de manhã. Os meus ossos doíam e tinha alguma febre. Liguei para o médico, que testou-me duas vezes. O teste rápido PCR deu negativo. Mas o segundo deu positivo", descreveu."Fico triste por perder a corrida em Aragão. Estou triste e chateado porque dei o meu melhor para respeitar o protocolo. Isolei-me desde a chegada de Le Mans. A vida é assim, não posso fazer nada. Vou seguir as recomendações e espero sentir-me melhor nos próximos dias", salientou.O hexacampeão do Moto GP, que corre pela Yamaha, deverá também falhar a corrida de 25 de outubro, também em Aragão, tal como admitiu no comunicado.