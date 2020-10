Valentino Rossi: «Este vírus aposta alto: eu, a Pellegrini, o Ronaldo, o Ibrahimovic...»

Valentino Rossi foi diagnosticado com covid-19 poucas horas de viajar para Aragão, onde este fim-de-semana se disputa mais um grande prémio do Mundial de velocidade, mas, contrariamente ao que sucedeu com Cristiano Ronaldo, o piloto italiano contou a uma rádio italiana que teve sintomas.





"Por sorte ainda estava em Tavullia. Se tivesse de ficar 10 dias em Aragão tinha-me atirado da varanda", admitiu, dando asas ao seu bom humor.Depois, contou como tudo aconteceu: "Fiz o teste terça-feira de manhã e estava bem, tinha luz verde para viajar. Mas por sorte, na quarta-feira à noite e na quinta-feira de manhã, antes de viajar, comecei a sentir-me mal e os sintomas eram os da covid: dores nas costas, nos ossos, dores de cabeça... Medi a febre e estava com 37.6. Fiz outro teste. O teste rápido dava negativo, mas decidi mesmo assim não viajar porque não me sentia bem. O PCR, o teste 'bom', chegou à tarde e era positivo. Felizmente estou em casa."O seu caso foi conhecido no mesmo dia em que a nadadora italiana, Federica Pellegrini, campeã olímpica e seis vezes campeã mundial, também revelou ter contraído o vírus. Rossi diz que lhe mandou uma mensagem. "Disse-lhe 'este vírus tem olho porque passa por ti, por mim, pelo Cristiano Ronaldo, pelo Ibrahimovic...", comentou, entre risadas. "O vírus agora aposta alto."