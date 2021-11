Valentino Rossi: «Gostaria que esta fosse uma corrida normal mas não consigo»

O italiano Valentino Rossi (Yamaha) considera que esta é "uma temporada especial", por ser a última da sua carreira como piloto de motociclismo, assumiu na quinta-feira, numa conferência de imprensa de despedida, em Valência.

Após 26 anos no Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, Rossi despede-se após o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, que marca o ponto final na temporada de 2021.

"Esta é uma época especial, especialmente a segunda metade depois de ter anunciado que seria a minha última. Gostaria que esta fosse uma corrida normal mas não consigo. É uma grande emoção", explicou o piloto italiano, que hoje teve todas as motas com que conquistou os nove títulos mundiais da sua carreira (125cc, 250cc, 50cc e MotoGP) expostas.

Por isso, prometeu "dar o máximo" durante o fim de semana, pelo que espera "bom tempo no domingo" para uma boa corrida.

Rossi revelou ainda que foi "uma grande emoção" ver todas as motas dos títulos juntas, apesar de até ter algumas em casa e uma em particular no quarto, para a qual olha "todos os dias ao acordar".

"Tenho todas as motas em casa exceto as Honda. Tenho as Yamaha e as Aprilia. O modelo de 2004 [Yamaha] está no meu quarto. Quando acordo todas as manhãs, olho para ela mas vê-las todas juntas é uma grande emoção. Ainda por cima se considerarmos que depois da última ainda houve mais 10 anos", frisou.

O piloto italiano sabe que, a partir de segunda-feira, terá "uma nova vida". "Tento não pensar muito nisso porque vou continuar a correr, como piloto de automóveis. Mas tentarei desfrutar [do fim de semana], porque de certeza que a vida quando não se é piloto de MotoGP vai mudar", concluiu.

Valentino Rossi vai colocar um ponto final na carreira de piloto de motociclismo de velocidade aos 42 anos, após 26 anos no Campeonato do Mundo, onde conquistou nove títulos (1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009).

Soma ainda 115 vitórias e um recorde de 235 pódios e 65 pole positions.