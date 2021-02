Valentino Rossi: «O que Marc Márquez me fez é imperdoável»

Valentino Rossi deu uma entrevista ao 'Corriere dello Sport' onde voltou a falar de Marc Márquez, o seu 'arqui-inimigo' no Mundial de velocidade.





O espanhol recupera de uma lesão - sofrida em Jerez, na temporada passada - e Rossi considerou que foram cometidos alguns erros na sua recuperação. "Acho que ele quis voltar demasiado depressa depois da operação e não entendo como permitiram que isso sucedesse", explicou o italiano, de 42 anos. "O doutor Costa foi pioneiro nesse sentido, revolucionou os tratamentos e os métodos de recuperação, abriu um caminho muito valioso. Depois aconteceu a recuperação relâmpago do Lorenzo em Assen, em 2013, e a Dorna impôs alguns limites, para se evitar riscos. Mas com o Márquez saltaram todas as normas."Marc Márquez não está propriamente na lista de melhores amigos de Rossi e quando lhe perguntaram se lamenta a ausência do espanhol no circuito... "Tenho de dar uma resposta diplomática: sinto muito que não possa correr. Se recuperar, algo que ninguém sabe se acontecerá, nem ele, será tão forte quanto antes. Mas o Márquez não foi o rival mais forte que tive", assegurou.Depois, falou das quezílias entre os dois em 2015, que culminaram com a célebre 'patada' que o italiano terá dado na moto do espanhol. O título desse ano escapou para Jorge Lorenzo e Rossi acusou Márquez de ajudar o compatriota. Perdoou o que aconteceu? "Impossível, o que ele me fez é imperdoável. Quando penso nesses dias, tenho os mesmos sentimentos dessa altura. E já passaram seis anos, parece-me difícil que isso possa mudar."