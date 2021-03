Valentino Rossi prepara-se para comprar iate avaliado em 9 milhões de euros

A poucos dias do arranque da época de MotoGP, com o GP Qatar já no próximo domingo, em Itália fazem furor notícias que dão conta da intenção de Valentino Rossi comprar um iate avaliado em 9 milhões de euros.





Ao que parece o piloto italiano, de 42 anos, ter-se-á 'apaixonado' por uma embarcação de luxo, um Sanlorenzo SX88, de 26,7 metros, impulsionados por três motores Volvo Penta IPS 1050, de 800cv cada um.O jornal 'Tuttosport' avança que o preço base ronda os 4,5 milhões de euros, mas com extras estima-se que o custo total do barco duplique.O iate de Rossi estará a ser construído pela empresa 'La Spezia', que desde 1958 faz embarcações por medida, ao gosto do cliente.