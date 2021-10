Valentino Rossi teme uma tragédia no Moto3: «Alguns destes pilotos estão loucos»

O tema da segurança está cada vez mais na ordem do dia no Mundial de motociclismo, especialmente depois do acidente mortal de Jason Dupasquier em Itália, mas também pelo que recentemente vitimou Dean Berta Viñales, primo de Maverick Viñales. Este fim de semana, no Grande Prémio das Américas, voltou a falar-se do mesmo, agora por conta de uma corrida de Moto3 que ficou marcada por um acidente gravíssimo, que por sorte não acabou em tragédia, quando Deniz Öncü acabou por provocar uma queda coletiva que atirou ao solo de Jeremy Alcoba, Andrea Migno e Pedro Acosta em alta velocidade.





Aos 42 anos, depois de já ter visto e vivido tanto, Valentino Rossi diz que está na hora de dizer basta e aponta a suspensão de duas corridas aplicada ao turco como algo acertado. "Não quero dar nomes, mas a sanção é correta. Deve ficar em casa pelo menos duas corridas. É preciso fazer alguma coisa, a situação está fora de controlo. Fazer uma corrida a cinco voltas é como jogar na roleta russa. O Öncü causou um acidente que podia ter sido mortal. Tiveram muita sorte. Há que fazer as coisas bem feitas. A situação tem de mudar antes que aconteça algo. Há que respeitar mais o adversário muito para lá de ganhar uma posição. Aqui podes jogar a vida de um miúdo e potencialmente um desastre", disse o italiano, de 42 anos.Rossi considerou ainda que foi um erro a corrida ter sido iniciada depois de uma primeira bandeira vermelha, ditando que tudo fosse resolvido em cinco voltas. "Foi um erro voltar a sair. Normalmente já estão fora de controlo, então quando são cinco voltas... Alguns destes pilotos estão loucos. Ensinam-lhes a ser agressivos desde miúdos. Há muito tempo que dizemos que em reta não se deve mudar trajetória. A punição de que foi alvo foi justa. Para mim, quando regressar, não voltará a fazê-lo. Pelo menos vai pensar no assunto. Se o penalizassem com duas ou três posições iria voltar a fazê-lo. Os pilotos mais perigosos são sempre os mesmos, os comissários deviam vê-lo. E se voltar a fazê-lo, cinco grande prémios fora! É preciso educar-se", concluiu o piloto da Petronas Yamaha SRT.